Rúben Amorim: "FC Porto? Temos de fazer os nossos pontos e acreditar sempre"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão à receção ao Estoril, às 18h00 de domingo. A partida conta para a 23.ª jornada da Liga Bwin.

Ausências e antevisão ao Estoril: "Temos jogadores suficientes e há qualidade para fazer frente ao Estoril. Vamos voltar a levar o Dário Essugo. O Estoril é uma equipa que defende muito bem, é forte na transição. Teve um período de mais qualidade no início em termos futebolísticos, mas as ideias e a forma de estar estão sempre lá. Num campeonato há oscilações e com o Estoril vai ser um jogo muito difícil. Jogar em Alvalade retira-lhes pressões. Temos obrigação de vencer e esse é o nosso objetivo. A equipa está sempre forte em termos de espírito, mas somos mais fortes com todos. Podemos vencer qualquer jogo mesmo com as baixas."

Seis pontos para o FC Porto são recuperáveis? "Enquanto for matematicamente possível... sabemos que era melhor ganhar, obviamente, e perder tornaria as coisas muito difíceis. São seis pontos e o FC Porto não perder muitos pontos. Mas temos de fazer os nossos pontos e acreditar sempre. Há sempre jogos difíceis e, à medida que o campeonato se adianta, os jogos tornam-se ainda mais difíceis. O campeonato é o nosso objetivo, mas a Champions também é muito importante."