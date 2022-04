Rúben Amorim: "FC Porto? Em relação aos adversários tenho zero convicções"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo caseiro sobre o Paços de Ferreira, por 2-0, em jogo da 28.ª jornada da Liga Bwin.

Está sossegado com o que a equipa mostrou? É possível alcançar o primeiro lugar? "Sossegado nunca estou, acho sempre que a equipa pode sempre fazer melhor, jogar melhor, sermos mais dominadores. Fizemos um caminho longo. estamos sempre a evoluir, não me sinto sossegado, sinto-me um bocadinho descansado porque agora vamos preparar o próximo jogo, fizemos o nosso trabalho. O que tiver de acontecer acontece."

Tem convicção que pode ganhar todos os jogos até ao fim. Em relação ao FC Porto, tem alguma convicção? "Nenhuma convicção, não é a minha equipa. Isso nós não controlamos, não estou dentro do processo. Em relação aos adversários tenho zero convicções. Quanto a nós, exijo sempre mais. Até o público exigiu mais, acho que é um excelente sinal. Houve momentos em que não construímos bem, em que libertámos mal a bola, mas é um bom sinal que as pessoas queiram mais. É um sinal do crescimento da equipa, do clube. Temos de ser melhores para a semana e essa é a ideia."