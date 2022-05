Rúben Amorim: "FC Porto? A experiência dos treinadores foi um ponto a favor"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense (sábado, 20h30), a contar para a 33.ª jornada da Liga Bwin.

Que coisas boas retira desta temporada quanto ao crescimento dos jogadores? "Retiro muita coisa positiva. Os jogadores são muito melhores, a equipa é e joga muito melhor. Em termos de clube não é um balanço positivo, porque queremos vencer os títulos todos, os principais, e não conseguimos. Agora, tocando nesse aspeto, os jogadores são muito melhores, têm muito mais experiência, estamos a lutar por títulos, obviamente que os jogadores têm um crescimento muito grande. Vendo o primeiro jogo com Portimonense aqui, consigo ver uma evolução na equipa. Isso é muito importante, crescem a olhos vistos, surpreendem. Alguns não têm tanto espaço mas podem aparecer de um momento para o outro. Retiro muita coisa positiva, daí o meu entusiasmo. Eu sei que é difícil, que o futebol muda, que os treinadores vivem de resultados. Mas olhando para esta equipa, estou cada vez mais entusiasmado com o que podem dar. A minha ideia é manter ao máximo esta equipa, porque tem potencial para crescer. Obviamente que tem de haver algumas mudanças, mas olhando como equipa, somos muito mais equipa. Muito mais valorizada, joga muito melhor, é muito mais forte em ataque organizado, às vezes sofre mais transições do que no ano passado, porque joga muito mais subido. A equipa pode jogar mais, joga muito mais do que no ano passado, saio muito mais satisfeito dos jogos."

St Juste encaixaria bem na equipa? Que pontos o Sporting precisa de melhorar? "Em relação ao St Juste não vou estar a comentar. Do mercado falaremos mais para a frente. Somos uma equipa mais dominadora, acho que falhamos muitos golos. Temos de melhorar nos jogos a eliminar. O City foi uma resposta disso, o FC Porto foi mais adulto que nós, principalmente na forma de abordar o jogo, foi claramente melhor. Aí, talvez a experiência dos treinadores foi um ponto a favor do FC Porto. Mas nós crescemos, eu cresci, acho que enfrentaria esses momentos de outra forma, sem alguns preconceitos às vezes de mudar um pouco a forma de jogar. É nesses pontos temos de melhorar. Depois as alterações de jogadores têm a ver com entendimento de jogadores que têm de ficar e sair. É uma gestão que fazemos no fim das épocas. Há características que temos de acrescentar para sermos mais completos. Nesses jogos com o Manchester City e com o FC Porto sentimos que havia características que faziam falta para darmos uma nuance diferente no jogo. Fizemos uma grande época no ano passado, tivemos uma derrota, quando já éramos campeões, mas este ano jogámos muito melhor."