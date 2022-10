Rúben Amorim faz várias mudanças no onze do Sporting em Arouca

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Confira os onzes iniciais de Arouca e Sporting para o jogo da ronda 11 do campeonato, com início às 20h30.

Rúben Amorim faz várias mudanças no onze do Sporting para o jogo com o Arouca. Esgaio, Essugo, Nazinho, Arthur Gomes e Rochinha são novidades, assim como Pedro Gonçalves, que cumpriu castigo frente ao Tottenham, na passada quarta-feira, para a Champions.

Onze do Arouca: Arruabarrena; Tiago Esgaio, Opoku, João Basso e Mateus Quaresma; Alan Ruiz, Ismaila Soro e David Simão; Bukia, Dabbagh e Antony.

Suplentes: João Valido, Milovanov, Galović, Sylla, Busquets, Moses, Arsénio, Bruno Marques e Mujica.

Onze do Sporting: Antonio Adán; Gonçalo Inácio, Sebastián Coates e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Dário Essugo, Pedro Gonçalves e Nazinho; Francisco Trincão, Rochinha e Arthur Gomes.

Suplentes: Franco Israel, St. Juste, Pedro Porro, Marsà, Alexandropoulos, Ugarte, Edwards, Nuno Santos e Jovane