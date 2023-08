Rúben Amorim faz pressão junto da SAD do Sporting por Hjulmand

Treinador espera ter o médio à disposição o quanto antes, uma vez que a saída de Ugarte está por colmatar.

O processo da contratação de Morten Hjulmand já se arrasta há vários dias e Rúben Amorim, treinador do Sporting, tem feito alguma pressão junto da SAD para que feche esta transferência o quanto antes.

O médio dinamarquês, de 24 anos, foi identificado pelo treinador como o jogador ideal para substituir Ugarte, que saiu para o Paris Saint-Germain, e considera-o uma contratação cirúrgica, como, de resto, foi a do avançado Gyokeres - as negociações entre os leões e o Coventry também foram árduas e demoradas mas chegaram a bom porto e trouxeram o sueco até aos verdes e brancos.

Como o nosso jornal já informou, entre o Sporting e o Lecce já há um acordo total, de resto confirmado pelo diretor-técnico dos italianos a O JOGO, e após se dispor a pagar 18 milhões de euros (mais dois por objetivos) por Hjulmand, a SAD leonina procura agora finalizar os termos do contrato com o jogador e seus representantes.

O Sporting apresentou ao centrocampista um contrato de cinco anos e com um salário anual bem superior ao que este auferia no Lecce, dispondo-se a quebrar a barreira dos dois milhões de euros brutos. No entanto, o futebolista ainda não deu o sim definitivo, sendo certo que entre os responsáveis leoninos existe grande confiança quanto a um desfecho feliz e que permita a chegada do jogador a Lisboa até ao final da semana.

Rúben Amorim considera fundamental ter o jogador o quanto antes integrado nos trabalhos do grupo, de forma a que este comece a perceber as dinâmicas de jogo da equipa para ser opção válida num curto espaço de tempo. O técnico identificou há muito uma lacuna de soluções para a posição de médio defensivo, uma vez que Essugo ainda não lhe dá totais garantias e Morita, apesar da apresentar rendimento no lugar, é visto prioritariamente como um "8".

Morita vai começar a "trinco"

Enquanto espera a chegada de Hjulmand, Rúben Amorim vai preparando um onze para jogar de início, sábado à noite, com o Vizela e tudo indica que na estreia na Liga o médio mais defensivo venha a ser Morita. O jogador nipónico deu na época passada boa conta do recado em vários jogos e esta pré-temporada foi testado em dupla de meio-campo, preferencialmente como "trinco". Pedro Gonçalves foi o jogador com quem jogou mais tempo na linha média, mas no último encontro iniciou o jogo ao lado de Bragança.