Rúben Amorim sobre Sarabia: "Já fiz a minha escolha, vamos ver se ele será titular"

As declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na conferência de antevisão ao jogo com o Ajax, na estreia da Liga dos Campeões.

Sarabia no onze: "Sarabia é mais uma opção em relação ao clássico [com o FC Porto] e o nosso foco é melhorar a finalização do Nuno, que poderia ter feito dois golos na Liga. Esse é o nosso foco. O Sarabia é mais uma opção para o jogo de amanhã".

Mistério: "Tudo pesa. Já fiz a minha escolha, vamos ver se ele será titular amanhã. Pode ser titular e pode não ser. A experiência tem peso, a ligação com os colegas, a forma de se posicionar... Portanto vamos ver amanhã".

Estreia na Liga: "A ansiedade é a mesma, a vontade de vencer é a mesma. É um jogo especial, a estreia numa competição... Vamos ver assim como será. Assim que o árbitro apita, a equipa vai par ao relvado e é tudo igual em qualquer competição. Penso que tem mais impacto nos jogadores. Eu tenho um pésismo registro na Europa e penso que vai melhorar. E é isso que vai acontecer".