Rúben Amorim faz as contas ao FC Porto-Benfica

Declarações de Rúben Amorim na antevisão do Sporting-Portimonense, da 16ª jornada da Liga Bwin

Clássico: "O mais importante é o nosso jogo. Com um empate ficaremos com mais dois pontos do que o FC Porto e seis do Benfica. Se Benfica vencer teremos três de vantagem para o FC Porto. Mas para isso temos de fazer o nosso trabalho, ganhar ao Portimonense, que ganhou na Luz. Muita gente ainda vai perder pontos. O importante é ganhar."

Futuro pós-clássico: "Todos os rivais vão ter de jogar uns contra os outros. Desde que ganhemos ao Portimonense...vamos sempre ficar melhor do que estávamos há uma semana. Tudo pode mudar de um momento para o outro. Quem tem mais calma ao nosso redor, colhe mais frutos."