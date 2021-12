Rúben Amorim: "Farei aquilo que Frederico Varandas mandar fazer"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de sábado, frente ao Gil Vicente (20h30), a contar para a 15ª jornada da Liga Bwin.

Pensa pedir um avançado em janeiro? "Não vamos mudar nada do que planeámos. Percebemos esta fase pandémica. Tem dois lados, os clubes também tiveram muitos problemas financeiros e nós temos uma ideia, um projeto. Não nos podemos desviar desse projeto a pensar apenas em salvaguardar quatro meses de competição. É uma aposta que fazemos. Por exemplo, o Esteves só tem este espaço porque houve estas lesões. Ugarte foi uma grande surpresa, porque o Palhinha teve um problema. O Pablo [Sarabia] é titular a falso nove na seleção espanhola, é mais uma opção para aí. Não quer dizer que não haja ninguém a entrar ou alguém a sair. Se alguém entrar, será a pensar o futuro e não nos quatro meses, será já a planear a próxima época. Quando pensamos em alguém entrar em janeiro que nos possa ajudar este ano, é alguém que também nos possa ajudar nos anos seguintes."

Atletas da formação ou ir ao mercado: "Em relação ao projeto, eu faço aquilo que o [Hugo] Viana e o presidente disseram a mim que é o projeto do clube. Desde o primeiro momento, foi esse o aspeto. Acho que já o disse também: nós não sabemos o dia de amanhã, estamos aqui ou noutro clube, eu farei aquilo e terei uma adaptação de acordo com a ideia do clube. A ideia do nosso clube é apostar na formação, crescer neste aspeto e ganhar títulos. Eu farei aquilo que o presidente mandar fazer: há margem de manobra, queremos apostar nesta vertente. A ideia geral é do clube, faço aquilo que me pedem."