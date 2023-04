Rúben Amorim: "Falta o instinto matador que as grandes equipas têm"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o empate no campo do Gil Vicente (0-0), em jogo em atraso da jornada 25 da Liga Bwin

Liga: "O futuro já estava complicado. Não vamos deitar a toalha ao chão. A equipa está bem, falta o instinto matador que as grandes equipas têm. Daremos esse passo. Temos de concretizar as grandes oportunidades, temos de ser mais fortes na decisão, criar o espaço completamente aberto para finalizar."

Apoio dos adeptos: "Obviamente, eles percebem que esse é o caminho, que o ano está muito complicado, e veem que a equipa deu tudo e não conseguiu marcar. Esforçam-se ao máximo, estão a passar momento difícil. Estão a olhar para o futuro e há futuro aqui."