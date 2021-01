Rúben Amorim falou em pressão, mas Liga garante que apenas fez um alerta

Mau tempo que quase impediu o Sporting de aterrar no Funchal levou a uma troca de argumentos.

A Liga de Clubes sustenta que "esclareceu o Sporting", nos contactos telefónicos referidos por Rúben Amorim, de que um regresso a Lisboa à hora em que o avião onde seguia a equipa já podia aterrar no Funchal "obrigaria a uma justificação" posterior sobre uma alegada impossibilidade de concluir a viagem na quarta-feira, referiu fonte do organismo, contactada por O JOGO.

A instituição presidida por Pedro Proença contraria, assim, as declarações o treinador do Sporting, proferidas na conferência de Imprensa que se sucedeu à vitória por 2-0 sobre o Nacional, na sexta-feira, quando afirmou: "Não conseguíamos aterrar, foi difícil dentro do avião e depois aterrámos no Porto Santo. Tivemos muitas chamadas da Dr.ª Helena da Liga [Helena Pires, diretora executiva para as competições], que nos disse que tínhamos de aterrar e de ir a jogo. Uma pressão enorme, até parecia que nós é que não queríamos aterrar."

Segundo a mesma fonte da Liga, se a comitiva saísse do Porto Santo e não voasse para a ilha onde, no dia seguinte [quinta-feira], iria decorrer a partida "seria necessário justificar esse retorno a Lisboa, pois já havia, a essa hora [princípio da noite de quarta-feira] aviões a aterrar no Funchal", o destino final dos leões.

"A diretora executiva Helena Pires estava apenas a alertar o Sporting sobre as questões relacionadas com as justificações de um eventual regresso a Lisboa, até por ter sido contactada por Vasco Fernandes [secretário técnico] e Hugo Viana [diretor desportivo] sobre essa e outras questões", referiu ao nosso jornal.

Apurámos, ainda, que, durante as horas em que o avião esteve parado em Porto Santo, a Liga esteve em contacto com os dois emblemas no sentido de reagendar a partida para outra altura, tendo sido até avançadas duas possíveis datas, entre 17 e 24 de fevereiro.

O mau tempo que se fez sentir na quarta-feira durante praticamente todo o dia na capital madeirense obrigou ao desvio do voo do Sporting para Porto Santo. A partida da 12.ª jornada acabou adiada para sexta-feira, com o acordo dos clubes, devido ao vento e chuva ciclónicos na Choupana, por decisão do árbitro.