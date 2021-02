Rúben Amorim após o Marítimo-Sporting: "Nem no título falo, quanto mais sem derrotas"

Treinador do Sporting analisou triunfo dos leões na Madeira

O Sporting venceu o Marítimo por 2-0, no Funchal, e Rúben Amorim mostrou-se satisfeito com a invencibilidade no final da primeira volta do campeonato.

Vitória por 2-0 em casa do Marítimo

"Marcar primeiro ajuda sempre e depois fomos uma equipa que controlou sempre o jogo. O Marítimo até se apresentou um bocadinho mis baixo do que foi na Taça de Portugal. Tivemos qualidade com a bola, muita segurança, não perdemos bolas na construção, não demos muitas ocasiões ao Marítimo. Não me lembro de nenhuma ocasião do Marítimo. Fomos muito fortes nas bolas paradas e eles foram muito rigorosos e fizeram aquilo que tinham a fazer e foi uma vitória mais do que justa."

Avaliação à estreia de Paulinho

"Ele veio de uma lesão, depois recuperou. Ainda não tinha feito muitos jogos, mas é clara a capacidade que ele tem de nos dar outras coisas. Vai ter de trabalhar muito. É mais um jogador do plantel, mas enriquece muito a nossa equipa e nós estamos felizes por ele e pelo João, pela capacidade que demonstrou em cinco minutos, a forma como ele é... foi brindado já com um cartão amarelo, mas fico muito feliz pela forma como eles se integram no grupo."

Vantagem de seis pontos para o FC Porto e onze para o Benfica

"Há que lembrar que há o Braga também. Tudo pode acontecer. Estamos na primeira volta. Pode acontecer o contrário na segunda. Vamos pensar jogo a jogo."

Possibilidade de um Sporting campeão sem derrotas no campeonato

"Nem no título falo, quanto mais sem derrotas. O nosso objetivo é chegar ao primeiro jogo da segunda volta sem derrotas."