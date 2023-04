Rúben Amorim fala do rumor sobre o Chelsea: "Quero ficar no Sporting"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Gil Vicente, referente à 25ª jornada da Liga Bwin e marcado para esta quarta-feira (20h15)

Rúben Amorim associado ao Chelsea. Porque é que, como tem dito, prefere ficar no Sporting ao invés de sair para um grande inglês? "O principal fator é porque gosto mesmo de estar aqui. Já vi treinadores a mudarem para outros campeonatos e a não ficarem mais felizes. Quero dar valor ao que tenho. Já tive alguns contactos com outros clubes, o Sporting sabe, mas gosto de estar aqui. Caso saia, irá acontecer. Não quero deixar a porta entreaberta. Se algum dia quiser ir, vou. Neste momento, quero ficar cá. Tenho objetivos muito claros. O clube que me quiser terá de pagar a cláusula. Estou muito feliz, quero continuar aqui. Já vi muitos treinadores a mudarem e, depois, não são felizes. Se quiser mudar, informarei as pessoas."

Jogadores do ataque com bons números: "Nem sempre o sucesso individual revela o sucesso coletivo. O talento está lá. Os números aumentam naturalmente. Tivemos alguns problemas. Perdemos o Matheus e fomos transformando. Não fomos consistentes no início. Faltou-nos alguma fome. Temos de crescer nesse aspeto. Quando acordámos, levámos algumas pancadas. É o crescimento normal. Se Trincão desequilibrar, será imparável."

Diomande em boa forma: "Sobre o Ousmane tenho de dar o mérito ao scouting. Vendo alguns pormenores, era indiferente o preço (500 mil euros, 1 milhão, oito milhões). Para nós era muito claro. A forma de tocar a bola... Foi jogar ao Dragão e parecia que estava no recreio. Falhou muitos passes contra o Santa Clara. Tem muita qualidade, mas tem ainda de melhorar."