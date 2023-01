Rúben Amorim fala de "nervosismo do estádio" no Sporting-Vizela

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na flash interview da Sport TV, após a vitória por 2-1 na receção ao Vizela.

Análise ao jogo: "Tem sido difícil quando não marcámos no início. Hoje foi complicado, falhámos vários golos na cara do guarda-redes. E depois o nervosismo do estádio começou a sentir-se e os jogadores sentem muito isso. Na segunda parte melhorámos, chegámos à vantagem. Há o empate num lance em que adormecemos. Temos de estar sempre vivos, qualquer coisa pode dar o golo do empate. Depois, fomos para cima, conseguimos a vitória, e acaba por ser justo, num jogo que podia ter sido diferente se marcássemos nas primeiras ocasiões."

Balanço: "É um balanço difícil, não muito bom. Mas há coisas boas, jogadores jovens a surgir. Sabemos onde errámos, tivemos boas exibições contra equipas fortes e isso é sinal de que conseguimos fazer melhor em todas as jornadas. Temos de melhorar a eficácia, não sofrer golos... É uma equipa jovem, com talento, mas que tem de melhorar. E que não está no lugar em que devia estar."

Estreia de Tanlongo: "Tem trabalho bem. O Ugarte sentiu cansaço e ele entrou. Gostei dele, é muito enérgico, muito inteligente a ler o jogo. Vai melhorar e gosto cada vez mais dele, pela forma como tem trabalhado. Faz parte do crescimento. Tem 19 jogos e está aí para as curvas. E vai melhorar."

Leia também Internacional Oficial: Federação retira 15 pontos à Juventus esta temporada O processo resultou da suspeita de que o valor de transferências teria sido inflacionado com o objetivo de aumentar receitas das sociedades em causa.