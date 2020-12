Rúben Amorim fala da expulsão e aborda o golo anulado: "No jogo pareceu claramente limpo"

Declarações de Rúben Amorim depois do Famalicão-Sporting (2-2), da nona jornada da I Liga

O resultado: "Sim, foi extremamente injusto pelo que fizemos, dominámos completamente. O Famalicão teve duas bolas paradas, nós falhamos um penálti e não conseguimos. Foi muito injusto, merecíamos a vitória, jogámos muito melhor. O Famalicão quase não fez nada, limitou-se a tentar sair e nem isso conseguiu fazer, foram dois pontos perdidos."

Barreira só com quatro homens no livre do 2-2: "Eram quatro homens? Perguntem ao Vital, é da parte dele essa questão. Mas foi grande remate do jogador do Famalicão."

Golo anulado a Coates: "Ainda não vi. No jogo pareceu claramente limpo, uma situação com jogadores no ar... Não sei se se tocam. Pareceu limpo, mas não contou."

Expulsão de Pedro Gonçalves pesou: Sim, claramente, estávamos por cima do jogo. Houve a expulsão e complicou-se tudo. Houve o livre que deu em golo, ainda marcámos mas não chegou. Teve peso no jogo, sim."

Expulsão e confusão no túnel: "Situação normal, estamos a viver o jogo, 80 e tal minutos, nem sei o que disse, festejei o golo e depois são situações do jogo. No túnel foi mais do mesmo. Tive que ir busca-los lá fora, esta equipa é assim, se é para ser com um, vamos todos. Mas não se passou nada de mais."