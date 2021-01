Rúben Amorim explica vitória do Sporting na Madeira: "Começa tudo na cabeça deles"

Rúben Amorim abordou a vitória do Sporting em casa do Nacional, por 2-0, na 13ª jornada da I Liga

O segredo da vitória: "É muito claro, é o segredo do que tem vindo a acontecer: união, caráter que eles têm, cada vez maior entendimento do que o jogo está a pedir. Não tenho palavras para a atitude e forma como encaram os desafios e as dificuldades. Tenho orgulho enorme neste grupo. Mas, foram só três pontos, temos que continuar a trabalhar"

A força da equipa: "Começa tudo na cabeça deles. Desde o início que os conheço e sei como são. Estão bem acompanhados, há gente que os ajuda no Sporting. Agora quanto ao físico, temos de recuperar porque temos agora um jogo decisivo para a Taça de Portugal."

O adiamento e o mau tempo: "O jogo prepara-se mesmo a saber que não se pode jogar da mesma maneira, se jogamos contra ou favor do vento, a saber onde se mete a bola, se no ataque fazemos mais cruzamentos para não ir para o guarda-redes... E depois, contar com a inteligênca deles. São um grupo unido e isso ajuda muto. Perceber condições, conhecer os colegas e ser mais fortes mental e taticamente, ganhar todos os duelos"

Amarelos: " Não preocupa nada. Não ficaram afetados porque tinham de ganhar este jogo. Feddal vai ficar de fora, todos têm confiança ele terá de lutar por um lugar. Sabem que todos têm um colega para substituir. Mesmo sem os amarelos sabem que tem de lutar durante a semana por um lugar. Este era o jogo mais difícil porque tínhamos de o ganhar."