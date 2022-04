Rúben Amorim explica substituição de Coates e aborda derrota do FC Porto

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Boavista no Bessa, 3-0, em jogo da 31ª jornada da Liga Bwin.

Jogo competente da equipa? "A exigência é sempre a mesma. [é preciso] Relembrar a equipa que somos, ganhar jogos, não sofrer golos. Focar no que temos de fazer para não pensarmos noutras coisas. É o único caminho. A inspiração demora sempre um bocadinho a voltar, mas tivemos o jogo sempre controlado. Faltou definição e agressividade. Na primeira parte deixámos o Boavista sair, pelo Gorré, na segunda parte controlámos melhor, fizemos os golos. Foi um jogo competente da equipa."

Substituição de Coates: "O Coates estava a sentir um desconforto na perna, fez sinal para o banco, tentou aguentar mais um pouco. Esteve muito bem, era o central que tinha mais espaço para carregar a bola. Saiu por questões físicas."

FC Porto perdeu em Braga. Muda alguma coisa? "Não muda nada, muda a distância. É sempre bom prolongar as coisas, encurtar as distâncias. O foco está no que temos de fazer. Temos o jogo com o Gil Vicente, temos de voltar ao nosso nível. Focar muito no segundo lugar, que nos dá acesso à Champions, e é o que vamos tentar fazer."

Segundo lugar é muito difícil fugir: "É muito difícil. Mas quando somos nós perto do objetivo, a atenção é diferente, parece que falta muito. Falta um ponto, temos de fazer três. Temos obrigação de lutar pela vitória e é o que vamos fazer."