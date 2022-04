Rúben Amorim explica Slimani: "Coisas básicas que são muito importantes..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de Imprensa, após o triunfo sobre o Tondela, 3-1, na 29ª jornada da Liga Bwin.

Slimani foi expulso do treino pelo facto de não ficar agradado por saber que não ia ser titular? "O Slimani não foi convocado, não sabia se ia jogar ou não. Vou ser muito sincero com vocês, porque é mais fácil. Não fez o último treino, porque ao longo da semana entendemos que não esteve ao nível exigido para ser jogador do Sporting. Coisas básicas que são muito importantes, mas não há caso nenhum. Tenho a certeza que o Hugo Viana e o presidente confiam em mim e na minha forma de liderar o grupo. É uma nova semana. Nenhum jogador meu é má pessoa, e quando eu acredito nisso... Todos podem ter más semanas. Tem uma nova oportunidade, amanhã vai estar no treino e garanto que vai estar no máximo. Nova semana, nova vida. Não esteve ao nível exigido para jogar nesta equipa, mas para a semana vai estar e isso é o mais importante."