Rúben Amorim explica saída de Porro: "Não podemos arriscar"

Porro lesionou-se no Sporting-Boavista

O lateral espanhol jogou apenas na primeira parte do Sporting-Boavista, da 14ª jornada da Liga Bwin

Porro esteve em campo apenas na primeira parte Sporting-Boavista(2-0), da 14ª jornada da Liga Bwin, acabando por ser substituído por Ricardo Esgaio.

"Sentiu uma dor na perna, nós não podemos arriscar, ninguém desta equipa consegue ser melhor do que o colega tendo uma dor como ele tinha. Temos jogo daqui a três dias, estamos com poucos jogadores, mesmo utilizando jogadores da equipa B. Foi precaução e ele não estava em condições de continuar", afirmou o treinador Rúben Amorim à Sport TV, logo após o final do jogo.