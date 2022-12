Rúben Amorim: "Eu seria capaz de ligar ao Pablo Sarabia"

Na I Liga Bwin, interrompida desde meados de maio para a realização do Mundial do Catar, o Sporting segue em quarto lugar

Rúben Amorim disse que seria capaz de telefonar a Pablo Sarabia para convencê-lo a regressar ao Sporting, mas frisou que o seu foco está em melhorar os jogadores da formação do clube.

"Eu seria capaz de ligar ao Pablo [Sarabia], mas neste momento estou mais focado em tornar o Rodrigo [Ribeiro], melhor jogador para ser opção na nossa equipa", atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Amorim foi questionado sobre notícias que indicam o descontentamento do avançado do PSG, que esteve emprestado aos leões na última época, e se seria capaz de telefonar ao jogador para persuadi-lo a regressar a Alvalade.

O técnico reconheceu que o espanhol "foi muito importante" e "um dos grandes responsáveis" pela época que o Sporting fez em 2021/22, "mesmo sem o título nacional", mas lembrou que o clube continua a ter um "teto salarial" demasiado baixo para o que o avançado recebe em França, reconheceu as "limitações" dos "leões" nessa matéria e lembrou que tem de "arranjar espaço para os miúdos" na equipa.

"Portanto, diria que estou mais a olhar para o Rodrigo do que para o regresso do Pablo, sabendo que é um grande jogador, que está enquadrado na nossa realidade, em termos de saber o que é preciso para jogar no Sporting, mas estou bastante focado nos jogadores da formação e, neste caso, no Rodrigo [Ribeiro] que vai começar a ter mais espaço na nossa equipa", explicou.

