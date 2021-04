Rúben Amorim: "Eu não tenho sido o melhor exemplo..."

Treinador do Sporting foi questionado sobre as recorrentes expulsões de treinadores na presente edição da Liga NOS.

As expulsões de treinadores na presente edição da Liga NOS foram um dos temas abordados na conferência de imprensa de Rúben Amorim, de antevisão ao jogo do Sporting com o Nacional, agendado para as 20h30 de sábado.

O técnico leonino, que já foi expulso em quatro ocasiões na presente temporada, diz não ser o "melhor dos exemplos" e aponta a um factor: a ausência de público nas bancadas dos estádios.

"Cabe a todos melhorarmos o nosso comportamento. Eu não tenho sido o melhor dos exemplos. Penso sempre que é a última expulsão, é para isso que trabalho e faço esse trabalho mental. Mas com a pressão do dia a dia de ser treinador, com a falta de público, existem alguns excessos", começou por referir Amorim, retomando o tema mais à frente na conversa com os jornalistas.

"Não pensamos muito nisso, pensamos no treino, no jogo... Por vezes as emoções levam-nos a sítios que não queremos. Não tenho preocupação com o mérito. O que queremos é ganhar jogos, o foco está aí, sabendo que temos tido, tanto nós como muitos clubes, alguns excessos. Tem a ver com a falta de público, também. Não são casos isolados, tem acontecido com regularidade, e pode estar relacionado com isso", concluiu.