Rúben Amorim: "Este empate sabe a derrota. O momento criou desconfiança"

Declarações de Rúben Amorim, após o empate do Sporting com o Benfica (2-2), na 33.ª jornada da Liga Bwin

Análise: "Faltou manter o ritmo ao longo do jogo todo. Numa ou noutra bola não conseguimos sair e o momento da equipa não ajuda muito, criou desconfiança. Defendemos mais baixo [na segunda parte]. O Benfica conseguiu empatar em dois cruzamentos. Empate sabe a derrota. Podíamos ter feito melhor em dois lances do Pote e do Paulinho."

Equipa instável: "Sem dúvida. Nessa fase tudo entra. Quando as coisas nos saem bem., somos equipa muito difícil de contrariar. O momento da equipa e falta de maturidade em algumas fases cria esta desconfiança entre eles. Uma ou outra saída bastava para equilibrar o jogo. Foi a capacidade de ainda não conseguirmos manter aquele ritmo o jogo todo, isso nota-se bastante."

Pressão: "É imaginar, e não digo isto a dizer que os adeptos ao longo da vida só estão num clube, mas se eles sentiram essa pressão imaginem a equipa, que é jovem. Mas a resposta na primeira parte, e mesmo na segunda em que faltou alguma maturidade, sentíamos que os adeptos não queriam permitir isso e os adeptos muito menos."

Má primeira volta? Foi tudo. Perdemos três jogos em três anos e entramos na rotina de que as coisas vão surgir. Perdemos jogadores, um deles numa fase importante do início. Estivemos o ano todo a levantar-nos de pancadas e não tivemos possibilidade de estabilizar a equipa como fizemos agora no fim. Pedimos desculpa pela inconsistência e classificação, mas houve empenho do princípio ao fim. A primeira volta foi instável e não conseguimos ser a equipa dos anos anteriores. Vínhamos de sensações tão boas que deixamos correr. Vamos melhorar."

