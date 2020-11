Rúben Amorim: "Estaria mais pressionado se estivesse em terceiro ou quarto lugar"

Treinador do Sporting em antevisão ao jogo frente ao Moreirense (sábado, 20h30).

Como jogadores têm lidado com o primeiro lugar? Há alguma pressão? "Têm sabido lidar. Pensamos muito jogo a jogo. Estão bem, sabem que só precisam de vencer para manter a classificação, aconteça o que acontecer estaremos na liderança no fim da jornada. Vencendo vamos ficar duas semanas na liderança, mas o foco é como vamos fazer isso. Encaramos cada jogo com a máxima naturalidade, estaria mais pressionado se estivesse em terceiro ou quarto lugar, [o primeiro lugar] é o lugar que toda a gente quer estar e os jogadores têm de se sentir confortáveis com isso"

Como está a equipa após uma paragem tão grande no campeonato? "Equipa está bem, tem vindo a trabalhar bem, demos uma boa resposta com o Sacavenense, vale o que vale, são mundos completamente diferentes, mas há que enaltecer a nossa qualidade e entrega, não mais do que isso. Foi uma pausa muito grande, mas não nos cria dúvidas. Estamos ansiosos para voltar aos jogos. Estamos preparados. O Moreirense já era uma equipa bem orientada, agora com o César [Peixoto] cria indefinição na forma como vão jogar. Era 4x3x3, mas o César já usou outros sistemas, estamos bem e vamos com os três pontos em mente".

Congresso do PCP: "Já foi muito falado, o futebol já deu um exemplo muito grande que consegue fazer as coisas com critério e que é possível manter alguma normalidade, mas como há o futebol há outras. Falou-se muito da restauração e há muitas coisas em dificuldades e o futebol é uma delas. Não é fácil para ninguém lidar com a pandemia, para o Governo também, mas há que olhar para o outro lado, há negócios, há famílias e o futebol vive muito dos adeptos. Futebol deu o exemplo, está preparado e quando for possível estamos preparados para receber adeptos".