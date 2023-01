Rúben Amorim: "Estão com pressa de mandar o Porro embora"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão à final da Taça da Liga, frente ao FC Porto e agendada para as 19h45 de sábado.

Impacto de ganhar ou perder a Taça da Liga: "Depende da forma como enfrentarmos os desafios. Ganhando não salva nada e não podemos enfrentar as coisas de ânimo leve, se for ao contrário perdemos um título e temos de seguir em frente. A vida de toda a gente, jogadores e treinadores faz-se de desafios. O impacto depende da nossa abordagem daqui para frente. É importante porque é um titulo que podemos ganhar, dependemos de nós, saímos da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões e é muito importante para nós ganhar um título. Há muitos jogadores do Sporting que não ainda ganharam e porque é sempre bom não esquecermos o sabor da vitória, é uma coisa viciante e quando se deixa de vencer muitas vezes, o que não é o nosso caso, já faz falta esse sabor. Ajuda muito as equipas a crescer. Há muitos jogadores, alguns que já saíram, que cresceram muito rápido com vitórias e títulos e isso é importante para o nosso clube. Tem de fazer parte da nossa identidade. É muito importante por tudo, mas também pela época irregular que temos vindo a fazer."

Paulinho: "O Paulinho está apto. Obviamente que não está sem dores, mas está apto, quer muito jogar e é mais uma opção para a nossa equipa."

Diz que a conquista da Taça da Liga não salva a época. Porquê? "Porque não chega. Não podemos ter um discurso quando as coisas correm bem e mudar o discurso, porque assim as pessoas ficam confusas. Nós temos convicções. Foi escasso o ano passado, então este ano mesmo conquistando um título será escasso. É o pensamento que eu quero nos jogadores. Sei as consequências que isso tem. Olho muito para o lado negativo, trago coisas más à volta do treinador e sei que põe em perigo muita coisa. Mas é assim que quero levar as coisas e que quero que os jogadores sintam. Se no ano passado foi escasso, imaginem este ano. Quero que sintam isso. Acho que é o mais importante para vencer. Estaremos muito mais perto de vencer se tivermos esta mentalidade. Não salva nada, continuará a ser escasso e teremos de melhorar e ganhar jogos atrás de jogos."

Se Porro sair, conta ir buscar mais um lateral direito ou Gonçalo Esteves, Ricardo Esgaio e Travassos chegam? "Tudo entra nas contas, mas o Porro ainda não saiu. Logo veremos. Obviamente que nós temos opções, temos o nosso scouting, mas nem tudo é fácil de fazer num curto espaço de tempo. Vamos ver. O Porro está cá, vocês estão com pressa de mandar o Porro embora, mas vamos ver. Não posso garantir nada. Conto com o Esteves, conto com o Travassos, depende deles, sabendo que eles têm ainda de percorrer um caminho para jogar no Sporting, mas se tiverem de ser lançados mais cedo, serão lançados, como foram outros. E depois há surpresas. Nunca ninguém aqui, mesmo na formação do Sporting, pensou que o Inácio se tornaria em tão pouco tempo o jogador que é. Foi uma surpresa para todos, até para mim, que eu não vejo mais do que os outros. Ele apenas cresceu de repente. Às vezes há surpresas boas dentro da dificuldade. Estamos preparados para tudo. Há coisas que não se fazem num curto espaço de tempo e não vamos fazer nada que ponha em risco o nosso projeto. Não vamos avançar para este ou aquele jogador sem ter a certeza. Vamos ver."