Rúben Amorim: "Estamos preocupados com o Pote. Faz-nos falta"

Treinador do Sporting revelou que o goleador da equipa não irá recuperar até à paragem para as seleções, marcada para a segunda semana de outubro.

Rúben Amorim confirmou esta quinta-feira que não conta com Pedro Gonçalves para os próximos jogos do Sporting. "Pote não estará connosco até à paragem das seleções. É assim a vida. Estamos preocupados com o Pote. Faz-nos falta. Está mais animado, mais junto do grupo. Já foi ao campo um bocadinho. Há pressa, mas não há pressa. Estamos é preocupados com a saúde do Pote", declarou na antevisão ao jogo com o Marítimo, agendado para as 19h00 de sexta-feira.

Outra baixa para Amorim é o central Gonçalo Inácio, igualmente lesionado "O Gonçalo Inácio não vai estar neste jogo, não vai a Dortmund e para o Arouca vamos ver", explicou.