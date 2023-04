Técnico leonino terá peso determinante na elaboração do modelo de jogo da formação. Isso foi determinante para renovar

Rúben Amorim comanda a equipa A, mas, sabe O JOGO, terá peso importante no desenvolvimento do futebol do clube. O treinador do Sporting vincou junto da Direção como seria importante ter controlo na forma como trabalham os escalões jovens e os responsáveis leoninos aceitaram o pedido.