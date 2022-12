Rúben Amorim está a três vitórias de superar Jorge Jesus

Vila do Conde, 07/12/2022 - O Rio Ave Futebol Clube recebeu esta noite o Sporting Clube de Portugal, no Estádio Estádio do Rio Ave FC , em jogo a contar para a 2jornada da Taça da Liga 2022/2023. Rúben Amorim (Miguel Pereira/Global Imagens)

Com um registo cem por cento vitorioso na prova, o técnico dos leões pode ser o primeiro a ganhar quatro vezes seguidas a competição.

A goleada de 5-0 que o Sporting aplicou ao Marítimo permitiu à equipa treinada por Rúben Amorim terminar a fase de grupos da Taça da Liga no primeiro lugar do Grupo B (três triunfos, 13 golos marcados e zero sofridos) e marcar encontro com o Braga, na segunda-feira às 20h15 em Alvalade, nos quartos de final.

O técnico leonino aumentou o seu impressionante registo cem por cento vitorioso na competição e já vai em 12 partidas sempre a celebrar.