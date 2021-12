Rúben Amorim espicaçou Nuno Santos e este paga a aposta a tiro

Após o clássico com o FC Porto, no qual marcou o primeiro golo da época, Rúben Amorim pediu-lhe mais eficácia.

Rúben Amorim espicaçou e Nuno Santos respondeu da melhor forma. O técnico apontou o dedo à sua eficácia na finalização, logo após o clássico com o FC Porto em Alvalade, no qual Nuno Santos marcou o seu primeiro golo da época num jogo em que travou um duelo espetacular com o guarda-redes visitante Diogo Costa, que fez brilhar.

E o camisola 11 está a "calar" o técnico, pois em apenas 26 jogos soma já sete golos, apenas menos um que o máximo da carreira, que registou nas 37 partidas de 2020/2021.