Rúben Amorim: "Equipa segura, com uma velocidade a menos"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória contra o V. Guimarães (2-0) na jornada 29 da Liga

Análise: "A equipa esteve segura mas a velocidade da segunda parte deu essa ideia porque fomos mais fortes rápidos e ágeis. Na primeira parte foi lenta. Deu a sensação de que estávamos a controlar. Na segunda parte foi diferente, acertamos mais, mais jogadores a fazer roturas, a esticar a equipa do Vitória, a criar espaços. O golo melhorou, mas temos muito a melhorar, temos de meter mais velocidade para ter um jogo mais atrativo. Com mais velocidade controlámos melhor, fizemos um jogo muito seguro. Parabéns aos jogadores por não sofrer golos."

Fora do banco: "Foi relembrar a primeira época, habituei-me muito. Na Premier League ficavam muito na bancada, é uma visão diferente, mas ficamos mais ansiosos porque não podemos comunicar. Vivi com mais stress, mas estou sempre stressado nos jogos. Foi uma equipa segura, com uma velocidade abaixo do que devíamos ter."