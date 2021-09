Rúben Amorim, elogios a uma dupla, Vinagre e a falta de... sumo

Declarações de Rúben Amorim à SportTV após o triunfo por 1-0 frente ao Marítimo.

A vitória: "De realçar o espírito do público. Há algo aqui que não é muito normal. Sofrimento depois de dois empates, vitória com o Estoril, 5-1 frente ao Ajax.... Obrigado a eles. Tiveram paciência com a equipa. Claramente justo. De realçar o espírito dos jogadores e do público."

Palhinha e Porro: "São momentos e jogos. O Porro teve dificuldades em entrar na equipa porque o Esgaio esteve muito bem. De realçar o trabalho deles, mas o futebol tem estes momentos. Cada um vive momentos diferentes. O Porro está muito forte ofensivamente, o Palhinha ofensivamente e defensivamente. Ajudaram muito a equipa e a equipa a eles."

Pedro Gonçalves de baixa: "O Nuno teve ocasiões, tentámos, não saiu. Preocupa obviamente. Temos de dar sumo a um jogo destes. Temos de fazer mais golos."

Dortmund: "Acima de tudo quero que sintam novamente as sensações. Aconteça o que acontecer, a responsabilidade é do treinador, porque dão tudo, como se viu hoje. Sinto que há jogadores que sentem o embate, nomeadamente o Vinagre. Mas vamos continuar a pô-lo. O que queremos é jogar."