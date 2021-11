Rúben Amorim elogia Pedro Gonçalves e ainda destaca a estreia de Nazinho

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, à CNN, após o apuramento na Liga dos Campeões que veio com a vitória na receção ao Dortmund esta quarta-feira.

Pedro Gonçalves: "Foi uma surpresa para todos. Também foi uma surpresa para mim. Sempre esperei muito dele e por isso é que fomos buscá-lo, fizemos muito força. E, portanto, ele surpreendeu também a todos. Mas eu gosto do Pedro pelos golos, mas também pelo trabalho que ele tem. A força como pressiona, como defende, com alegra os colegas, como tem uma forma de estar saudável e gosto muito disso e portanto parabéns ao Pedro, mas ainda tem muito o que fazer."

Nazinho: "É um jogador que esperamos muito. O Porro com o desenrolar do jogo, ele veio de lesão, começou a sentir muito cansaço e fez-nos o sinal. Quem estava era o Nazinho, nosso lateral, e não sei se às vezes não é melhor ser de repente, não deixar os miúdos pensarem muito porque não há muito o que pensar. Às vezes corre bem, outras mal, mas tem corrido bem. Acreditamos muito no Nazinho e portanto ele tem que trabalhar. Amanhã tem treino, quando tiver que voltar à equipa B volta, quando tiver que jogar Youth League joga e quando tiver que jogar connosco é assim, faz parte do nosso projeto."