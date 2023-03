Rúben Amorim: "Eliminando uma equipa como o Arsenal tudo é possível"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao jogo com o Arsenal dos oitavos de final da Liga Europa.

Momento da equipa: "Estamos a jogar melhor, começámos a não sofrer golos, fizemos excelente jogo. Já estamos a dar a volta."

St. Juste titular? "O St. Juste vai ser titular, por vezes fazemos a gestão em certos jogos, pela sua condição física, para o ter mais saudável durante muito tempo. Vamos apresentar o onze de acordo com as caraterísticas do jogo e vamos tentar vencer."

Meta na Liga Europa: "O principal objetivo é ganhar este jogo e depois pensaremos no segundo jogo. Eliminando uma equipa como o Arsenal tudo é possível, temos de nos focar nisso e enfrentar o jogo dessa maneira."