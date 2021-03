Amorim e uma mensagem para os adeptos do Sporting: "Prometemos alguns problemas de coração"

Declarações do treinador do Sporting, Rúben Amorim, depois da vitória em casa do Tondela, num jogo referente à 23.ª jornada da Liga NOS.

Depois de mais uma vitória, que ajuda a manter a liderança confortável do campeonato, Rúben Amorim foi desafiado a deixar uma mensagem aos sócios e adeptos do Sporting sobre o que podem esperar para o que resta jogar da Liga. Bem humorado, o treinador do Sporting disse que promete "muito trabalho", mas também "alguns problemas de coração e algumas dores de cabeça".

"Podemos prometer o mesmo de sempre: muito trabalho, encarar os jogos com esta intensidade, sabendo que vamos ter dificuldades, porque os jogos vão ser cada vez mais difíceis. Vamos prometer alguns problemas de coração, algumas dores de cabeça, mas, se Deus quiser, que venha a felicidade no fim dos jogos. Vamos levar as coisas com muito coração, muita vontade, muito rigor, e no fim que venha uma alegria", atirou.

Os leões venceram o Tondela por 1-0, com um golo de Tiago Tomás, aos 81 minutos.