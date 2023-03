Rúben Amorim e uma conversa com Vital após saída de Adán: "Para não me esquecer..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo por 1-0 no terreno do Portimonense, em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin.

Depois de tantas oportunidades desperdiçadas, achou que podia correr mal? "Hoje não, não sei explicar porquê, houve outros jogos que eu sentia, hoje não, sentia que íamos ganhar o jogo. Sentia que a equipa estava bem, mesmo a falhar ocasiões nós tivemos sempre uma atitude muito positiva. Isso é importante também para manter as vitórias. Acreditar sempre. Nós acreditámos até ao último minuto. Foi uma vitória claramente justa de uma equipa que trabalhou muito, contra um Portimonense que sabe muito bem bloquear o jogo, mas mesmo assim nós controlámos as transições do Portimonense e as bolas paradas. Fomos muito competentes, foi um jogo muito bom da equipa do Sporting."

Vitória sem sofrer golos: "Sim. Tirando o fim, com algum nervosismo, o Portimonense criou duas situações em que o Adán esteve muito bem. Controlámos sempre muito bem o jogo e, portanto, revela qualidade da equipa na parte defensiva. Não só na ofensiva. Não sofremos golos e não deixámos o Portimonense criar muitas ocasiões."

Falou com Vital depois de uma saída do Adán que criou algum sobressalto: "Foi doutro lance, da saída de bola. Foi a seguir a esse lance, mas nada teve a ver com a saída do Antonio. Teve a ver com uma saída de bola, estava a trocar ideias e para não me esquecer fui falar com o Vital."

Mudanças no onze: "A nossa prioridade é sempre o campeonato, não mudou, não muda nada. O nosso caminho tem de ser pelo campeonato, temos uma obrigação daquela que temos na Europa e é mesmo assim. Obviamente que vamos jogar para ganhar, mas eu nunca pouparia jogadores numa fase como esta, na qual temos de ganhar jogos. As mudanças são feitas porque os jogadores trabalham bem, pelas características do jogo e todos os jogadores do Sporting, sejam os mais velhos ou os mais novos, têm de estar preparados para numa semana jogar e na outra não, não alterando a dinâmica da equipa. Hoje foi prova disso."

144 jogos no comando técnico do Sporting, 100 vitórias. Sabor especial? "Mais ou menos. Esperava sinceramente chegar mais tarde. Houve uma fase no início que se calhar esperava chegar mais cedo, houve uma fase no início que se calhar esperava chegar mais tarde. Acho que vem tarde e temos muito para fazer. É mais uma vitória, as 100 já passaram, vamos para mais 100."