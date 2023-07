Elogios de Morita para o treinador do Sporting.

Hidemasa Morita, médio do Sporting, elogia o treinador Rúben Amorim e destaca o bom ambiente que se vive no plantel leonino, numa entrevista que deu à plataforma DAZN ainda antes de iniciar a pré-época.

"Rúben Amorim é um motivador e um estratega top. Na segunda metade da época tivemos mais oportunidades de conversarmos um com o outro", afirmou, falando depois do ambiente no balneário do Sporting.

"Existe uma boa relação entre todos. Quando estou lá [no Sporting] ​​​​​​​sinto que estou a representar todos os japoneses", salientou Morita.