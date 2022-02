Rúben Amorim e um início complicado: "O City foi lá uma vez e matou-nos"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Manchester City (0-5)

Jogo: "Sofremos um golo, mas entrámos bem. O City foi lá uma vez e matou-nos. Desligámos e não podemos desligar. A equipa não sentiu o desespero, está mais adulta. Não podia acontecer o mesmo com o Ajax. City ganhou e ganhou bem."

Golos demasiado consentidos: "São jogadores de grande qualidade. A bola a ficar à frente de Adán, segundas bolas. São grandes equipas e aproveitam isso."

Elogios aos jogadores: "Jogadores sofreram, sofreram muito. Já estive no papel deles, é muito difícil."