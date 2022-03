Rúben Amorim e um destaque no Sporting: "Ele tem de perceber que tem de ser isto"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa após o empate 0-0 em Manchester, frente ao City, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O que há a aprender e a retirar de bom: "Há muita coisa. Percebemos o nível, mas também percebi que a equipa aprende muito rápido. Todos os detalhes contam, depende de muita coisa, da sorte no sorteio, da experiência, isso teve muito impacto. Já passámos essa fase, temos de passar para outra. É muito importante para o ano estarmos na Liga dos Campeões, por tudo. Seremos mais fortes se Deus quiser. Retiramos uma primeira experiência, seremos mais forte, mais experientes, mais atentos aos detalhes."

A que sabe este empate? "Estou sempre orgulhoso, também estava quando perdemos 5-0, há jogos assim, tudo aconteceu em Lisboa. Não sabe a vitória. Fomos eliminados. Não interessa. É preciso ter noção da diferença das equipas mas há uma equipa que ganha e uma que perde. Não sabe a nada. É muito melhor assim para o que vem aqui, para o crescimento dos jogadores é melhor, com um empate com uma grande equipa, mas o sabor é claramente de uma eliminação, agora é pensar no campeonato, porque para o ano é muito importante estarmos aqui."

O que mudou de Lisboa para este jogo e impacto de Marcus Edwards: "Fomos melhores no um para um nas linhas. Matheus e Porro estiveram muito bem, isso não aconteceu lá. Controlámos melhor as ruturas, fomos muito bons na linha defensiva, lá não fomos, estávamos muito ansiosos e esses pequenos pormenores mataram-nos. Sofremos um golo de bola parada, hoje não. Relembrar que em Lisboa, cinco remates, cinco golos, não há muito a fazer. Hoje fomos competentes, aprendemos, defendemos ainda mais baixo, na primeira parte não conseguimos sair com qualidade. Na segunda parte conseguimos. Juntando isto ao Marcus Edwards, que aumentou muito a nossa capacidade de levar a bola para a frente, de desequilibrar, teve um impacto muito grande na equipa. É o que esperamos dele. Ele vai crescer muito, e ele tem de perceber que tem de ser isto. Todas as semanas, 90 minutos e não a espaços. Ele vai aprender com o tempo, é só isso que lhe falta. Manter o nível. O talento está lá e isso foi muito óbvio hoje."