Rúben Amorim e Slimani: "No passado já tivemos a hipótese e eu disse que não queria. Isto mudou"

Declarações do treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Belenenses

Jogo: "Sabemos que temos de ganhar para manter ou tentar subir a posição. Não há jogos fáceis. A equipa está habituada a esses momentos. Vamos encarar este jogo como encarámos a final de Leiria. Temos dúvidas quanto ao Belenenses. Temos a obrigação de vencer."

Slimani: "É um avançado diferente. Jogamos mais subidos. Tivemos imensos jogos onde fizemos muitos cruzamentos. Faltou-nos uma referência. Perdendo o Coates perdemos a referência. Vem a custo zero. Conhece bem o clube. Hoje em dia, 33 anos é novo. Faz golo, é intenso na pressão, dos jogos que vimos. Reparámos que era uma boa solução. No passado já tivemos a hipótese e disse que não queria. Isto mudou. Vai ajudar-nos."

Mercado português: "Não tenho qualquer interesse nos rivais. Tínhamos um plano, seguimos o plano, fizemos adaptações. No fim, veremos se estaremos mais fortes. A equipa ficou mais completa e com mais soluções."