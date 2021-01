Rúben Amorim e Pedro Gonçalves arriscam falhar o Sporting-Benfica

Treinador e médio foram expulsos na final da Taça da Liga e suspensões podem estender-se a dois jogos. Entenda o motivo.

Expulsos na final de sábado da Taça da Liga, Rúben Amorim e Pedro Gonçalves arriscam falhar o dérbi frente ao Benfica, marcado para o dia 1 de fevereiro, em Alvalade.

O treinador do Sporting recebeu o vermelho após uma troca de mimos com o banco do conjunto minhoto e o facto de ser reincidente - foi expulso frente ao FC Porto e ao Famalicão - pode levar o Conselho de Disciplina (CD) a puni-lo com dez dias de suspensão, período suficiente para o afastar do banco no dérbi.

Já Pedro Gonçalves foi expulso nos derradeiros momentos do jogo com um cartão vermelho direto que, caso o CD assim o decida, acarreta dois jogos de suspensão.

Caso se confirme esse cenário, o Sporting ficaria privado de Pote na deslocação ao Bessa e na receção ao Benfica. Recorde-se que o médio também é reincindente: foi expulso em Famalicão.

O camisola 28 leonino é o melhor marcador da equipa e da I Liga: na presente edição da prova, leva já 12 golos apontados.