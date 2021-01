Amorim e os processos: "Vou acabar o quarto nível e depois nem vai ser tema"

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Nacional.

Rúben Amorim fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Nacional, da jornada 13 do campeonato, e falou sobre os processos de que tem sido alvo. Uma situação que, garante, está para terminar.

"Sobre os processos já falámos. Tenho mais visibilidade no Sporting, mas é algo que vamos tratar. Vou acabar o quarto nível de treinador, despachar isso e depois isto nem vai ser tema de conversa.", vincou aos jornalistas.

Amorim também fez um balanço sobre um ano no papel de treinador na I Liga, ao serviço de Braga e Sporting. "Queremos começar outro, porque este já é passado. Não tenho nenhuma avaliação. A avaliação amanhã será diferente da de hoje, dependendo do resultado. Quero é ter uma boa avaliação no próximo ano [quando completar mais um ano].", respondeu.