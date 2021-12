Amorim e os "oitavos" da Champions: "Depois os meus jogadores ficam a saber..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, esta sexta-feira, na conferência de antevisão ao jogo com o Boavista, às 20h30 do sábado, no estádio José Alvalade, a contar para a 14.ª jornada da Liga Bwin.

Alguma equipa a evitar na Champions: "Ainda vai longe, temos uma ideia das equipas... Todas serão muito difíceis, mas há equipas que não gostaríamos mesmo de apanhar. Mas não quero dizer, porque podemos apanhar e depois os meus jogadores ficam a saber que não quero jogar contra esta ou outra equipa. Estaremos preparados para qualquer tipo de jogo. O nosso foco é o campeonato. Temos de estar bem, porque conta muito a forma como estamos no campeonato para encarar esses jogos. No campeonato temos esta responsabilidade, temos de voltar à Liga dos Campeões, por tudo. Vamos como outsiders e vamos à luta como sempre fomos. Não vou dizer nenhuma equipa, tenho uma ideia, porque conheço os meus jogadores, mas não vou dizer, porque nós vamos muito na esperança e acreditar e se eu mencionar equipas poderá ter um efeito negativo."

Prémio Stromp: "Não sabia. É um orgulho enorme para mim. Foram simpáticos, porque volto a dizer, o Nuno Dias é um exemplo para todos, o hóquei também foi campeão da Europa... É um orgulho."

Mudança de chip da Liga dos Campeões e dérbi para o Boavista: "Mais do que esse chip, porque a equipa já está habituada, tem mais a ver não com a forma de jogar mas do que vai ser o jogo. Na luz tivemos muito espaço para jogar, no Ajax também, não soubemos aproveitar situações de dois para três. Este jogo vai ser diferente, vai ser ataque posicional e os jogadores vão ter de perceber isso. Temos de pressionar mais alto ainda, não podemos deixar a bola correr, não podemos ser precipitados. Vamos ter de mudar porque tivemos dois jogos completamente diferentes. Mesmo sendo um jogo em que já estávamos qualificados, foi uma derrota e isso sente-se. O estádio costuma estar cheio porque ganhamos e pela forma como encaramos os jogos. Viemos de uma derrota e temos muita pressa de vencer. Temos essa urgência."