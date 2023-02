Rúben Amorim e os elogios de Guardiola: "Tive contactos de Inglaterra"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Estoril, marcado para esta segunda-feira (19h00) e referente à 22ª jornada da Liga Bwin

Rendimento: "Jogará outro. Já fui acusado contra o FC Porto. Quem está melhor, vai a jogo. Não há qualquer dúvida. Se não estiverem bem com o Estoril, não jogam com Portimonense e não têm hipótese de jogar com Arsenal."

Elogios de Guardiola? "Na semana passada, tive lenços brancos. Os resultados é que ditam tudo. O que se passa à volta do jogo não interessa. Não quero abrir portas a Inglaterra. Já tive alguns contactos, mas estou feliz. O que quero é melhorar a relação com os adeptos do Sporting e não abrir portas a Inglaterra."