Rúben Amorim: "Matheus Nunes? No início da época não era o pior, agora não é o melhor"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão à receção ao Estoril, às 18h00 de domingo. A partida conta para a 23.ª jornada da Liga Bwin.

Elogios de Guardiola a Matheus Nunes: "Vejo com agrado. Outros treinadores a reconhecerem a capacidade do Matheus, acho que ele pode ser muito melhor. Tem de ficar contente com os elogios mas não ligar muito. O futebol é o dia da dia, no dia a seguir tem de provar o jogador que ele é. Lembrar o que foi o início do ano, perdemos um jogador, o João Mário, que jogou na posição dele todo o ano e houve muita gente que não concordou com a aposta mais séria, que já era séria mas ficou mais, no Matheus Nunes. Ele aproveitou. No início da época, quando substituiu o João Mário, não era o pior, agora não é o melhor. Tem de manter o nível e concentração para estar ao nível que tem estado ultimamente. Eu lancei-o, como podia ter sido outro treinador a lançar. Era muito claro que ele era um grande talento. Tem muito a melhorar e a trabalhar."

Voltar ao campeonato depois da goleada na Champions: "O objetivo é sempre o mesmo. Temos sempre o mesmo, que é vencer o jogo. Contra uma equipa que sabe o que faz, com rotinas já bem trabalhadas e com um ano de trabalho, muitos deles. Iniciaram muito bem, depois há uma normalização, de uma equipa e um treinador com qualidade, com varias soluções. O que queremos fazer é o que fizemos das outras vezes, sair da liga dos campeões e perceber que o campeonato é a nossa prioridade. Ainda não saímos da Liga dos Campeões oficialmente, mas já estamos a pensar voltar lá. E isso passa por ganhar os nossos jogos, é o que vamos tentar fazer."