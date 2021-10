Rúben Amorim: "Não terminou com sofrimento, foi a emoção do futebol"

Declarações do treinador do Sporting em reação ao triunfo, por 2-1, diante do Famalicão, em jogo da segunda jornada do grupo B da Taça da Liga

Final sofrido: "Não terminou com sofrimento, foi a emoção do futebol. Acaba por ser justo. Podíamos ter acabado O Jogo mais cedo, contra uma equipa que esperou, mesmo com o 1-0, por um erro nosso. Tivemos que ter paciência. Por vezes, rodámos a bola demasiada vezes, ao invés de perder tantas vezes como em Famalicão, controlamos o jogo, fizemos dois golos, mas podíamos ter feito mais. Um golo a terminar pode mudar sempre os jogos."

Sporting abrandou ou Famalicão foi melhor: "Foi um bocadinho diferente. Não concordo que o Famalicão tenha sido melhor. O Famalicão esteve melhor na primeira parte em relação à segunda. Tentaram pressionar mais na frente. Quando tínhamos a bola em jogo interior, podíamos ter sido mais agressivos.

Mudanças na equipa: "Estão todos preparados e conto com todos. Fizeram um bom jogo. O Ugarte esteve bem, marcou um golo, precisa de um ritmo, mas é difícil entrar nos jogos todos. Estou satisfeito com toda a gente."

Qualificação a um ponto: "Agora temos que pensar no campeonato. Jogo a jogo, chegaremos lá."