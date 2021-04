Rúben Amorim e o quinto cartão amarelo a Adán: "Outro momento para a história..."

Rúben Amorim após o triunfo por 1-0 em Braga, na 29ª jornada da Liga NOS.

Análise: "É dar mérito em jogo muito complicado contra excelente equipa. A partir dos 20' ficar com menos um jogador e soubemos sofrer, somos bons a defender em bloco mais baixo. Até aos 20" foi dividido, tivemos duas oportunidades seguidas, o Braga também numa distração do Nuno Mendes. A partir dos 20' não houve jogo, houve uma equipa a atacar e outra a defender e a tentar sair. Acabámos por fazer o golo, ganhámos e é seguir em frente."

Jogadores sentem falta do Rúben Amorim no banco? "Este ano já estive outros três jogos de fora, deve ser um recorde, com quatro expulsões estive estes jogos todos de fora. Mas a equipa está bem, a equipa técnica sabe o que fazer. Como se viu hoje temos vários líderes, soubemos sofrer, faltam mais jogos, podemos perder em casa com o Nacional e ganhar outros em que toda a gente achava que tínhamos de ter pontos extras para vir a estes campos. É um jogo normal, a terceira vitória sobre o Braga este ano e tudo normal. Saber seguir em frente, saber sofrer, e ter noção de que podemos ganhar e perder em qualquer campo principalmente nesta fase da época."

É possível sair deste jogo sem se candidatar ao título? "É possível, porque perdemos muitos pontos nesta fase. Não podemos é andar nesta montanha russa em que toda a gente anda, de o Sporting ser candidato e que vai perder pontos... Temos de ter os pés bem assentes na terra, temos de trabalhar muito, preparar bem o Max porque o Adán levou o quinto amarelo, outro momento para a história, não me lembro de um guarda-redes levar cinco amarelos.

Temos de recuperar de jogadores porque estivemos com menos um, da fadiga, do jogo e de tudo o que há à volta. Damos o máximo e o resultado é a consequência do jogo e do que tiver de ser."

Este jogo foi decisivo? "Depende, só no fim vamos fazer essas contas. Diziam que era decisivo no Dragão... Tendo os exemplos das semanas passadas, seria um erro, e é uma prova para toda a gente do Sporting e sei que os adeptos estão a sofrer e eu compreendo, mas tem de ser jogo a jogo. Quando estivermos a três pontos do título, se estivermos, seremos candidatos. Não podemos andar nesta montanha russa de emoções, cabe-me a mim manter discernimento num grupo jovem que em alguns momentos tem ansiedade. O que disse contra o Belenenses, que nós queremos nós queremos, isso está sempre. Aí somos um exemplo. A equipa tem muito a melhorar mas aí somos fortes."