Amorim e um possível adversário na Liga Europa: "Que Ronaldo fique no banco..."

Declarações do treinador do Sporting, antes do confronto com o Vitória de Guimarães (20h30), marcado para sábado e referente à Liga Bwin

Manchester United possível adversário: "Não era a equipa que queríamos. Cristiano Ronaldo? Que fique no banco para não marcar golos."

Antevisão ao Vitória: "Esperamos um adversário forte. Não tem a responsabilidade, com três jogadores rápidos na frente. Queremos ser dominadores. Jogando em casa ou fora, espero sempre que a equipa seja dominadora. Temos de controlar saídas do Vitória e bolas paradas, e temos de fazer golos. Espero um Sporting com a mesma identidade."