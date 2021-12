Rúben Amorim e o Benfica: "Em ano e meio, invertemos um bocadinho as posições"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Portimonense (3-2)

Benfica: "Sou treinador do Sporting. Vou trabalhar muito para manter o meu lugar, porque isto muda de um momento para o outro, como no Benfica. Em ano e meio, invertemos um bocadinho as posições. Vou trabalhar muito porque sei que podem ficar com o meu lugar, e eu gosto muito do meu lugar. Vai ser difícil tirar-me daqui. Esse é o nosso foco, ganhar títulos, ajudar o clube. Para quando sair daqui, dentro de um, dois, três, quatro anos, seja muito melhor."

Matheus Reis: "É um rapaz muito trabalhador. No Rio Ave, era um misto disto, mais encostado à linha. É aproveitar a ligação com o Nuno Santos. Ele era número 10 no São Paulo, não sabia. Cada vez mais são os centrais que ficam livres, que são os construtores. O facto de termos mais posse de bola, de termos um ataque organizado melhor, ajuda a que passem mais tempo nessa função. Ele esteve seis meses sem competição, está a recuperar. A concorrência é forte e mérito para a equipa."