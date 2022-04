Rúben Amorim e o momento de Pedro Gonçalves: "Acredito da mesma maneira"

Pedro Gonçalves, jogador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de Imprensa, após a derrota caseira no dérbi com o Benfica, 0-2, em jogo da 30.ª jornada da Liga Bwin.

Bola a entrar muitas vezes no Porro: "A bola entrou muitas vezes no Porro, porque era lá que estava o espaço. Era o Grimaldo que saia nele. Diogo Gonçalves estava sempre em cima do Nuno Santos. Não estávamos à espera de um bloco tão baixo, devíamos ter criado superioridade nos corredores. O Pote esteve em situações isolado, o Slimani sozinho, cruzamentos a passar à frente da defesa, acontece. Houve uma equipa que teve iniciativa, outra que baixou o bloco e ganhou o jogo. Amanhã podemos ser nós a usar essa estratégia."

Pedro Gonçalves: "Ele teve muitas paragens. Ainda não conseguiu embalar. Dentro do jogo, onde ele não está muito bem é com bola. Mas a capacidade de preencher espaços, de pressionar, isso esta lá. É dar tempo. Acredito no Pedro da mesma maneira e é por isso que às vezes temos esta ligação. Não muda muito o momento. Encaramos o momento, sabemos que não está no seu melhor momento de forma, mas continuamos a acreditar da mesma maneira, é um jogador que faz falta em todos os momentos do jogo. Tem mais uns jogos para voltar a forma dele."

Taça de Portugal: "É uma competição diferente, temos um título para vencer. Faz parte do futebol, há que encarar com naturalidade. Custa hoje, amanhã já estamos bem. Não há maior motivação do que estar nas meias-finais da Taça de Portugal. Vamos jogar a um estádio de uma equipa que está prestes a ser campeã e que tem vantagem na eliminatória. Diria que estamos a voltar um bocadinho às nossas raízes. Se já fizemos coisas mais difíceis, é assim que vamos encarar o jogo. Somos claramente equipa para dar a volta a eliminatória."

O que precisa de ser melhor para passar as meias-finais da Taça: "Para vencer o FC Porto, precisamos de ser melhores nos momentos-chave do jogo. Quer a atacar, quer a defender. Temos de fazer um jogo melhor, não sofrer golos e fazer, no mínimo, dois golos."

Título: "Matematicamente o campeonato não está fechado, mas há que ter a noção das coisas."