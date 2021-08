Rúben Amorim e o mercado: "É esperar que o Hugo Viana desligue o telefone"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão do Famalicão-Sporting, na quarta jornada da Liga Bwin

Sobre o sorteio da Champions: "A Liga dos Campeões é um mundo novo para os jogadores e para o treinador, que tem um registo péssimo na Europa. Vamos com entusiasmo a jogo. Vamos jogo a jogo e logo se vê o que acontece".



O mercado de transferências: "Nem gosto de falar de mercado. Estou à espera que acabe, porque queremos ficar com todos. Há jogadores que têm caraterísticas mais difíceis de colmatar, porque não existem no plantel. O Nuno Mendes e o Rúben Vinagre jogam na mesma posição, são ambos rápidos e bons ofensivamente. O Nuno é melhor defensivamente, trabalha há mais tempo com o treinador. Mesmo com algumas parecenças, um não é o outro. Não temos ninguém parecido ao Palhinha, o Pedro Gonçalves faz muitos golos, o Matheus Nunes está com um crescimento incrível. Não vou pensar nisso. É esperar que o mercado feche rápido e que o Hugo Viana desligue o telefone. É isso que peço e vamos ver".



Os internacionais do Sporting: "Não por mim, é um conquista principalmente dos jogadores. Eles é que trabalham e têm o talento. Os outros 10% são repartidos com todos os departamentos do clube. Ainda hoje falamoas como o Nuno Mendes cresceu fisicamente. Não tem nada que ver com o treinador. Tem a ver com o treino sim e com toda a envolvência do clube. O crescimento do Gonçalo Inácio tem a ver com o acompanhamento que teve na formação e com o acompanhamento fisico. Eles têm de crescer muito rápido. Não é treinador que faz isso acontecer. Eles crescem quando jogam e tem espaço na equipa para crescer"