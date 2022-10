Rúben Amorim associado ao Wolves: "É a mesma resposta..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão do jogo contra o Marselha, da 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Rúben Amorim foi um dos nomes associados à sucessão de Bruno Lage no Wolverhampton, tal como Pedro Martins ou Julen Lopetegui, mas o técnico do Sporting não pensa numa mudança para Inglaterra no imediato.

Na antevisão do encontro contra o Marselha, Amorim recordou o que chegou a dizer no passado quando se falou do interesse de clubes como o Manchester United ou o Leipzig: "É a mesma resposta de outras situações. Estou no Sporting, sou muito feliz aqui e gosto de estar aqui. Não há mais a dizer sobre isso."