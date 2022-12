"Rúben Amorim é o homem certo no lugar certo"

ENTREVISTA, PARTE I - Em entrevista a O JOGO, Pedro Mendes, ponta-de-lança ex-Sporting, elogia Paulinho, comenta a participação lusa no Mundial e sobre Ronaldo lamenta que as pessoas tenham a memória curta.

É na Serie B de Itália, no Ascoli, que Pedro Mendes dá sequência à sua carreira. Não vingou no Sporting e, na última temporada, depois de mais um empréstimo ao Rio Ave, cortou definitivamente o cordão com os leões. Não guarda mágoa do clube leonino e até elogia Rúben Amorim, o treinador que não o quis em Alvalade. Prometeu muito nos juniores, foi empolgante nos sub-23, mas nos principais não conseguiu ir além da participação em doze partidas. Seguiram-se os empréstimos ao Almería, Nacional e Rio Ave até bater à porta, em definitivo, no Ascoli.